Aumento stipendio ministri, Crosetto chiede il ritiro della norma: "Stop alle polemiche"

"È così da oltre due anni e continuerà così fino a fine legislatura - prosegue -. La cosa è giusta? Non penso perché non ha particolare senso che il ministro degli Interni o della Difesa debbano avere un trattamento diverso rispetto ad un loro sottosegretario, ma non è mai importato finora, nè a me nè ai miei colleghi". "Per questo motivo abbiamo chiesto ai relatori di ritirarlo ed evitare inutili polemiche - annuncia -. Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto".