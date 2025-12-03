Cos'è questa storia dell'oro agli italiani che ha fatto arrabbiare la Banca centrale europea

Anche il senatore Malan ha difeso la proposta: "L'oro di Bankitalia è sempre stato del popolo italiano, anche perché di chi altro dovrebbe essere? Si tratta solo di stabilire un atto di principio". E ha aggiunto: "Ci aspettavamo che dicessero, al massimo, che è inutile perché è ovvio. Invece il fatto che molti non lo ritengano tale rende particolarmente interessante portare avanti questo emendamento". La posizione espressa dalla Bce "è curiosa, perché si tratta di stabilire un atto di principio, infatti è messo sotto formula di interpretazione autentica".