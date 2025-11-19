Fisco, Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia: già un milione e mezzo di euro versati all'erario

"Perciò Sinner - conclude Belluzzo - lo possiamo considerare certamente residente monegasco, ma contribuente del mondo. Guadagna tanto, ma le tasse le paga". Con un'ultima ma fondamentale precisazione: "Peraltro l'Italia, con la flat tax per i super ricchi, sarebbe attraente più o meno come il Principato di Monaco dal punto di vista fiscale. Ma in Italia manca un ambiente dedicato per i tennisti, lo sport, gli sportivi e le loro famiglie. Mentre a Monaco ci sono numerose strutture di allenamento nel giro di pochi chilometri, tra Principato, Francia e Italia. A Monaco c'è una sicurezza assoluta nella vita di tutti i giorni, c'è la tutela della privacy, non ci sono tifosi o giornalisti assillanti. A Monaco c'è un ambiente internazionale che ai tennisti piace, perché sono abituati a stare in giro per il mondo 11 mesi l'anno".