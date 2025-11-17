A Torino Jannik Sinner è stato fantastico e travolgente scatenando il tifo. L'esultanza, la corsa verso il box, l'abbraccio con il team e la famiglia hanno regalato momenti iconici ai fan. E Sinner, visibilmente emozionato, lo ha ammesso senza esitazioni: "Questa vittoria a Torino è più bella di quella dell'anno scorso". Terminato l'ultimo scambio contro Alcaraz, l'azzurro ha subito raggiunto il suo angolo per stringere i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il fratello Mark e tutto lo staff. Tra loro anche la fidanzata Laila, presente per tutta la settimana nel suo box, sempre discreta ma vicina al suo Jannik. L'abbraccio tra i due – intenso ma senza baci – conferma un legame forte, ma lontano dai clamori.