Il mistero dell'anello

Jannik Sinner trionfa alle Atp Finals e vola in vacanza con Laila Hasanovic

La festa con la fidanzata e il cane Snoopy dopo la vittoria contro Alcaraz

17 Nov 2025 - 08:19
Dopo il successo alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz e il tenero abbraccio con Laila Hasanovic sotto i riflettori del Pala Alpitour, Jannik Sinner può finalmente concedersi qualche giorno di meritata pausa. Il campione altoatesino ha chiuso una stagione 2025 straordinaria conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo a Torino e ora si merita un periodo di riposo con la fidanzata in vista della ripartenza a fine dicembre.

Tempo di relax per Sinner e Laila

  Sinner si prepara a staccare la spina per alcune settimane. Con ogni probabilità trascorrerà questo periodo con Laila Hasanovic, la fidanzata ormai ufficiale, con cui sta costruendo una relazione sempre più solida. La coppia, da sempre riservatissima, negli ultimi mesi ha già vissuto due fughe romantiche: a fine ottobre sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, e la scorsa estate in Costa Smeralda quando lui aveva confermato di essere innamorato. In entrambi i casi nessuna foto social: un'abitudine che con tutta probabilità si ripeterà anche per la nuova destinazione scelta per le vacanze, che resterà rigorosamente lontana da Instagram.

La festa al Pala Alpitour

  A Torino Jannik Sinner è stato fantastico e travolgente scatenando il tifo. L'esultanza, la corsa verso il box, l'abbraccio con il team e la famiglia hanno regalato momenti iconici ai fan. E Sinner, visibilmente emozionato, lo ha ammesso senza esitazioni: "Questa vittoria a Torino è più bella di quella dell'anno scorso". Terminato l'ultimo scambio contro Alcaraz, l'azzurro ha subito raggiunto il suo angolo per stringere i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il fratello Mark e tutto lo staff. Tra loro anche la fidanzata Laila, presente per tutta la settimana nel suo box, sempre discreta ma vicina al suo Jannik. L'abbraccio tra i due – intenso ma senza baci – conferma un legame forte, ma lontano dai clamori.

Snoopy, il cane di Laila, alla premiazione

  Il momento più tenero della serata torinese è arrivato durante la cerimonia finale, quando sul campo è comparso a sorpresa Snoopy, il cane di Laila. Nel caos dei festeggiamenti l'attenzione di Jannik si è subito spostata su di lui: carezze, sorrisi e una foto insieme che è subito diventata virale sui social.

Il caso dell'anello che ha fatto impazzire il web

  Nelle ultime giornate i fan avevano notato un anello scintillante al dito di Laila Hasanovic, scatenando teorie di ogni genere: dal semplice regalo all'ipotesi di un fidanzamento imminente. La domanda è arrivata puntuale in conferenza stampa: "Centri tu con l'anello comparso sul dito di Laila in questa settimana?", gli ha chiesto un giornalista. Sinner, un po' imbarazzato, ha tagliato corto con un sorriso: "No, no, no…".

