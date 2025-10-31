Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic

© Tgcom24
Il numero due al mondo del tennis è anche un ottimo sciatore
Dal campo da tennis alle piste da sci, Jannik Sinner non smette di stupire. Il numero due al mondo, oltre a dominare con la racchetta, è anche un vero talento sulla neve. In questi giorni il campione è protagonista di una nuova campagna per una collezione griffata dedicata alla montagna. “Scenario assolutamente incredibile”, ha scritto Jannik sui social, mostrando alcuni scatti in cui si lancia in fuoripista. A condividere la sua passione c’era anche Laila Hasanovic, la modella danese che da qualche mese fa battere il cuore dell’altoatesino.
Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic si trovavano sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, come fa notare il settimanale “Chi”. Un luogo perfetto per una coppia che sembra sempre più affiatata, lontana dai riflettori ma unita da interessi comuni. Laila ha pubblicato su Instagram un carosello di foto sulla neve scrivendo: “Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita”. Nessuna immagine insieme a Jannik, ma le coincidenze non lasciano molti dubbi ai fan. Per Sinner, la montagna è un ritorno alle origini: cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria, ha iniziato a sciare a soli tre anni e mezzo, prima di scegliere il tennis come strada definitiva a 13 anni.
Già lo scorso agosto, alla vigilia degli US Open, Jannik Sinner aveva confessato di essere innamorato. Da allora la relazione con Laila Hasanovic sembra essersi consolidata: secondo indiscrezioni, ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia e la modella avrebbe sostenuto il tennista anche nei momenti più difficili della stagione, come dopo la sconfitta all’ATP di Parigi.
Originaria di Copenaghen e con radici bosniache, Laila Hasanovic è una modella molto nota nel Nord Europa. Classe 2000, elegante e sportiva, prima di Sinner era legata a Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher. Con la sua bellezza e naturalezza, ha conquistato il cuore del campione italiano — e insieme formano una delle coppie più affascinanti del momento.
