Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic

Originaria di Copenaghen e con radici bosniache, Laila Hasanovic è una modella molto nota nel Nord Europa. Classe 2000, elegante e sportiva, prima di Sinner era legata a Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher. Con la sua bellezza e naturalezza, ha conquistato il cuore del campione italiano — e insieme formano una delle coppie più affascinanti del momento.