Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Una coppia “modello”

Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic

Il numero due al mondo del tennis è anche un ottimo sciatore

31 Ott 2025 - 09:11
1 di 21
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Dal campo da tennis alle piste da sci, Jannik Sinner non smette di stupire. Il numero due al mondo, oltre a dominare con la racchetta, è anche un vero talento sulla neve. In questi giorni il campione è protagonista di una nuova campagna per una collezione griffata dedicata alla montagna. “Scenario assolutamente incredibile”, ha scritto Jannik sui social, mostrando alcuni scatti in cui si lancia in fuoripista. A condividere la sua passione c’era anche Laila Hasanovic, la modella danese che da qualche mese fa battere il cuore dell’altoatesino.

Amore (e sci) tra le vette del Tirolo

  Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic si trovavano sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, come fa notare il settimanale “Chi”. Un luogo perfetto per una coppia che sembra sempre più affiatata, lontana dai riflettori ma unita da interessi comuni. Laila ha pubblicato su Instagram un carosello di foto sulla neve scrivendo: “Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita”. Nessuna immagine insieme a Jannik, ma le coincidenze non lasciano molti dubbi ai fan. Per Sinner, la montagna è un ritorno alle origini: cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria, ha iniziato a sciare a soli tre anni e mezzo, prima di scegliere il tennis come strada definitiva a 13 anni.

Leggi anche

Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia

Una storia d’amore che cresce

  Già lo scorso agosto, alla vigilia degli US Open, Jannik Sinner aveva confessato di essere innamorato. Da allora la relazione con Laila Hasanovic sembra essersi consolidata: secondo indiscrezioni, ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia e la modella avrebbe sostenuto il tennista anche nei momenti più difficili della stagione, come dopo la sconfitta all’ATP di Parigi.

Leggi anche

Jannik Sinner beccato: sul telefono la foto della fidanzata Laila Hasanovic

Chi è Laila Hasanovic

 Originaria di Copenaghen e con radici bosniache, Laila Hasanovic è una modella molto nota nel Nord Europa. Classe 2000, elegante e sportiva, prima di Sinner era legata a Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher. Con la sua bellezza e naturalezza, ha conquistato il cuore del campione italiano — e insieme formano una delle coppie più affascinanti del momento.

Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia

1 di 11
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

 

Ti potrebbe interessare

jannik sinner
laila hasanovic
gossip

Sullo stesso tema