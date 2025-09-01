Jannik Sinner e Laila Hasanovic si frequentano da qualche mese e di recente Sinner ha confermato di essere innamorato. Le prime indiscrezioni su un possibile legame tra i due erano emerse tra maggio e giugno, quando la coppia era stata avvistata a Copenhagen. Poco dopo, la modella è comparsa sugli spalti di Wimbledon, dove Sinner ha conquistato il titolo battendo Alcaraz. Subito dopo la vittoria, il tennista si è preso una pausa dai riflettori, alimentando le voci su una vacanza romantica insieme alla fidanzata.