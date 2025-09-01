Logo Tgcom24
Jannik Sinner beccato: sul telefono la foto della fidanzata Laila Hasanovic

 Un attimo di distrazione e l’immagine della ragazza diventa virale

01 Set 2025 - 10:55
© Tgcom24

© Tgcom24

Sono bastati pochi attimi e il telefono di Jannik Sinner è diventato virale. E’ bastata un'immagine catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del match del tennista altoatesino contro Denis Shapovalov, per scatenare i fan. “Quella è Laila?” ha domandato un utente su X ed ecco che la foto di Laila Hasanovic sullo sfondo del cellulare di Sinner conferma l’amore.

Jannik Sinner ha battuto in tre set Shapovalov al termine di un match difficile agli Us Open 2025, ma a conquistare i follower di Jannik non è stata solo la sua prestazione in campo ma anche quella “svista” d’amore. Il tennista sempre molto attento alla sua privacy non ha pensato che un’inquadratura fugace potrebbe aver svelato più di mille parole. E così ecco lo screensaver del cellulare di Sinner seduto a bordo campo mostrare uno scatto di Laila Hasanovic. La stessa foto la si ritrova tra i post della modella che in questi giorni è a Venezia per la Mostra del Cinema.

Il video che sta facendo il giro del web mostra Jannik Sinner prima di entrare in campo con il cellulare in mano. Dall’alto la telecamera di SuperTennis inquadra lo screensaver con la foto di Laila Hasanovic. I fan hanno notato subito l’immagine della modella e il tam tam è partito. Se si cercava una conferma della liaison tra i due, ci ha pensato Jannik a ufficializzare a modo suo.

Laila e Jannik: la loro storia d’amore

  Jannik Sinner e Laila Hasanovic si frequentano da qualche mese e di recente Sinner ha confermato di essere innamorato. Le prime indiscrezioni su un possibile legame tra i due erano emerse tra maggio e giugno, quando la coppia era stata avvistata a Copenhagen. Poco dopo, la modella è comparsa sugli spalti di Wimbledon, dove Sinner ha conquistato il titolo battendo Alcaraz. Subito dopo la vittoria, il tennista si è preso una pausa dai riflettori, alimentando le voci su una vacanza romantica insieme alla fidanzata.

