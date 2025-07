Jannik Sinner in vacanza con Laila Hasanovic dopo la vittoria a Wimbledon?

Tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic la storia sembra procedere a gonfie vele. Sebbene i due non siano usciti allo scoperto e non ci siano stati avvistamenti compromettenti, la presenza della modella danese sugli spalti a Wimbledon lascia pensare che la love story sia in corso. Di una relazione tra loro si era iniziato a parlare a giungo, e ora le voci tornano a farsi insistenti. Lui dopo aver vinto il torneo di tennis è sparito dai radar e sembra che sia partito per una vacanza intima e romantica con la sua fiamma.