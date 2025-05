Jannik Sinner single? Il tennista rivela: “Non ho una relazione”

“Non sono cambiato. – spiega Jannik Sinner parlando in conferenza - Sono sempre la stessa persona, sono un ragazzo di 23 anni molto semplice. Son bravo a giocare a tennis, ma non cambio il mondo. Ora però mi sento sicuramente più libero”. Il tennista aspetta di fare il suo esordio sui campi di terra rossa sabato e si lascia alle spalle la sospensione forzata di tre mesi per il caso doping. “Non ho paura di andare in campo, sono solo felice di essere qui – aggiunge Jannik Sinner - L'obiettivo è Parigi, qui voglio capire il mio livello, ho basse aspettative. Non sono qui per battere chiunque, ma per provare a passare il primo turno, poi si vedrà anche se mentalmente e fisicamente mi sento bene”.