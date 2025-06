Si parla solo di Jannik Sinner e questa volta non solo per le sue imprese sul campo da tennis. Negli ultimi giorni, infatti, il campione altoatesino, che domenica 8 giugno ha perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, è stato al centro del gossip per una presunta nuova relazione con la modella danese Laila Hasanovic. Ecco tutti gli indizi che hanno alimentato le voci.