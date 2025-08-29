Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia

© IPA
La nuova fiamma del tennista conquista il Festival del cinema 2025
Jannik Sinner insegue i record allo Us Open per conquistare la gloria a New York, mentre la fidanzata Laila Hasanovic brilla sul red carpet di Venezia 2025. I due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma pochi giorni fa il tennista ha ammesso di essere innamorato. Laila, oltre al cuore di Sinner, ha conquistato anche i flash sulla passerella della mostra del cinema con un elegante abito firmato da uno stilista italiano.
Sul tappeto rosso per la première di "La Grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino, la Hasanovic ha incantato il pubblico trasformando la serata in una vera e propria passerella di moda. Con un tubino giallo senza spalline, la modella ha unito raffinatezza e sensualità, diventando una delle protagoniste più fotografate della Mostra del Cinema. La sua presenza al red carpet di Venezia 2025 ha attirato l’attenzione non solo per la curiosità legata al fidanzamento con il numero uno del tennis mondiale, ma anche per la sua eleganza e naturalezza.
“Dalla prima scoperta di Armani Beauty da bambina attraverso la borsa trucco di mia madre, fino ad ora sul tappeto rosso come parte dell'universo Armani — questo viaggio sembra incredibilmente speciale. Grata di essere alla Mostra del Cinema di Venezia, circondata da talenti così stimolanti, e di celebrare la bellezza, l'arte e il cinema in un ambiente così iconico” ha scritto Laila sul suo profilo social pubblicando alcuni scatti del suo red carpet a Venezia.
