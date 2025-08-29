Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia

Sul tappeto rosso per la première di "La Grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino, la Hasanovic ha incantato il pubblico trasformando la serata in una vera e propria passerella di moda. Con un tubino giallo senza spalline, la modella ha unito raffinatezza e sensualità, diventando una delle protagoniste più fotografate della Mostra del Cinema. La sua presenza al red carpet di Venezia 2025 ha attirato l’attenzione non solo per la curiosità legata al fidanzamento con il numero uno del tennis mondiale, ma anche per la sua eleganza e naturalezza.