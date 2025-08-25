E’ Laila Hasanovic la nuova fiamma di Jannik Sinner?
© Tgcom24
© Tgcom24
Il campione di tennis non è solo un atleta straordinario, ma anche un ragazzo con il cuore impegnato
© Tgcom24
Jannik Sinner, il ragazzo di San Candido che in pochi anni è diventato numero uno al mondo del tennis, ha il cuore impegnato. Per la prima volta, il campione altoatesino ha rotto il silenzio sul tema dell’amore. Alla vigilia degli US Open a New York, Sinner ha detto: “Sì, sono innamorato”. Si tratta di una vera conferma pubblica di quello che da mesi era diventato un rumor insistente: la relazione con la modella danese Laila Hasanovic.
Jannik Sinner ha sempre difeso con forza la sua privacy. La sua dichiarazione a New York non fa eccezione, visto che ha prontamente detto ai giornalisti: “Della vita privata non parliamo”. Niente dettagli, niente nomi, solo un sorriso che però conferma tutto. Lei è Laila Hasanovic, bellissima ed elegante, molto seguita sui social, ha saputo conquistare il cuore del tennista con discrezione e complicità lontano dai riflettori.
© Tgcom24
© Tgcom24
Dopo il problema fisico che lo aveva costretto al ritiro nella finale contro Carlos Alcaraz a Cincinnati, Jannik Sinner si è rimesso in forma ed è pronto a scendere di nuovo in campo agli US Open, martedì 26 agosto, contro Vit Kopriva. Nel frattempo, a New York, si è lasciato andare a qualche piccola confessione privata. Il tennista ha raccontato, per esempio, della sua passione per i Lego, che utilizza per rilassarsi e staccare la mente tra un match e l’altro.
Dopo la conferma del campione, l’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic è ufficialmente entrato a far parte della sua storia personale. Le prime voci di una relazione tra i due erano iniziate a circolare tra maggio e giugno con un avvistamento a Copenhagen, poi la modella era stata avvistata sugli spalti a Wimbledon dove il campione ha vinto il torneo battendo Alcaraz. Dopo la vittoria il tennista era sparito dai radar e si è subito parlato di una vacanza intima con la fidanzata Hasanovic.
© IPA | Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon, primo tennista italiano nella storia
© IPA | Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon, primo tennista italiano nella storia
Commenti (0)