Jannik Sinner (e gli altri sportivi) tra scaramanzia e rituali: fanno vincere davvero?

Sinner entra in campo sempre con il piede destro e durante il gioco evita accuratamente di calpestare le righe con il piede sinistro, modificando anche la falcata per rispettare questa regola che si è autoimposto. Prima di ogni servizio rimbalza la pallina un numero preciso di volte: sette per il primo, cinque per il secondo. Soffia sulle mani a ogni punto, una gestualità che sembra tecnica ma che è diventata parte della sua routine mentale. E ancora, nello spogliatoio segue una sequenza ben precisa, sempre rivelata a La Stampa: cambio del grip, applicazione del tape, poi – e solo alla fine – il bagno. A volte si rilassa ascoltando musica o giocando alla PlayStation, come modo per scaricare la tensione. Persino il cappellino ha una funzione psicologica: lo aiuta a isolarsi, a creare una barriera simbolica tra sé e il mondo esterno, per concentrarsi solo sul gioco.