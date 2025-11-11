Jannik Sinner e il gesto d'amore per la fidanzata Laila Hasanovic

A fine ottobre Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno trascorso qualche giorno tra amore e sci sulle vette del Tirolo. Un luogo perfetto, lontano da occhi indiscreti, per una coppia affiatata ma che ci tiene alla propria privacy. Per il tennsita è un po' un luogo del cuore: cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria, ha iniziato a sciare a soli tre anni e mezzo, prima di scegliere il tennis come strada definitiva a 13 anni. La sua compagna ha dimostrato di condividere lo stesso amore. Non hanno postato immagini di coppia, ma le immagini condivise dagli stessi luoghi non lasciavano spazio a dubbi. E' stata la prima volta che i due hanno lasciato indizi così chiari: prima i gossip non avevano mai trovato conferme.