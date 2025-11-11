Jannik Sinner e il gesto d'amore per la fidanzata Laila Hasanovic

© Ansa
Il tennista mostra alla compagna, seduta sugli spalti, il polsino a forma di cuore
E' vero amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Al termine del match inaugurale delle ATP Finals di Torino il tennista italiano si è fermato al centro del campo e alzando lo sguardo verso la tribuna, ha formato un cuore con il polsino rivolgendosi alla donna con cui fa coppia da qualche mese. Un gesto tenero, piccolo ma pieno di significato per uno che, come Sinner, ha fatto della riservatezza uno dei suoi tratti più distintivi.
Jannik Sinner aveva tutte le telecamere puntate addosso. Aveva appena sconfitto in due set il canadese Felix Auger Aliassime dopo un'ora e 40 minuti di gioco. La Inapli Arena esplodeva in un boato, ma l'unico sguardo che in quel momento aveva importanza per il tessista era quello della fidanzata Laila Hasanovic. A lei ha dedicato il suo gesto d'amore, semplice e discreto, che non lascia dubbi sulla profondità di un legame nato qualche mese fa ma ufficializzato solo di recente.
A fine ottobre Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno trascorso qualche giorno tra amore e sci sulle vette del Tirolo. Un luogo perfetto, lontano da occhi indiscreti, per una coppia affiatata ma che ci tiene alla propria privacy. Per il tennsita è un po' un luogo del cuore: cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria, ha iniziato a sciare a soli tre anni e mezzo, prima di scegliere il tennis come strada definitiva a 13 anni. La sua compagna ha dimostrato di condividere lo stesso amore. Non hanno postato immagini di coppia, ma le immagini condivise dagli stessi luoghi non lasciavano spazio a dubbi. E' stata la prima volta che i due hanno lasciato indizi così chiari: prima i gossip non avevano mai trovato conferme.
Da tempo ormai si parla di una relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Lui ad agosto aveva detto di essere innamorato ma senza entrare nei dettagli. Ne ha poi parlato ufficialmente il 26 ottobre durante la cerimonia di premiazione a Vienna, ringraziandola pubblicamente insieme alla sua famiglia. Lei, originaria di Copenaghen e con radici bosniache, non rinuncia mai a far sentire il proprio supporto al tennista partecipando ai match più importanti. Il gesto romantico che Sinner le ha dedicato conferma una volta per tutte il loro amore.