Sinner, Flavio Briatore: "Criticato perché è un bravo ragazzo"

Nel corso del collegamento con la trasmissione di Rete 4, Flavio Briatore spiega che ad attrarre i campioni dello sport in un Paese come Montecarlo non è tanto la fiscalità quanto la possibilità di avere a portata di mano tutto quello che serve per eccellere. "In Italia parlano di Sinner con gelosia perché non va a Sanremo e non è un modello ma sta creando un indotto incredibile e sono sicuro che tra qualche anno avremo altri campioni come lui", afferma.