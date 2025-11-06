Sinner, Flavio Briatore: "Criticato perché è un bravo ragazzo"

In collegamento a "Realpolitik" l'imprenditore difende il campione di tennis: "A Montecarlo ha quello che gli serve per allenarsi tutto l'anno"
© Da video
"Dovremmo essere orgogliosi di avere un ragazzo normale". In collegamento a "Realpolitik" l'imprenditore Flavio Briatore difende il campione di tennis Jannik Sinner, tornato numero uno al mondo dopo la vittoria ai Masters di Parigi, da chi lo critica di essere "poco italiano" per aver stabilito la residenza fiscale nel Principato di Monaco.
"Sinner viene da una famiglia normale e ha dato un esempio incredibile tanto che la Federazione ha il 30% in più di iscritti", dice il manager che sulla scelta dell'altoatesino di abitare all'estero aggiunge: "Credo che un atleta del suo livello va nei posti dove ha le possibilità di allenarsi tutto l'anno, se ci sono infrastrutture importanti penso possa venire anche in Italia".
Nel corso del collegamento con la trasmissione di Rete 4, Flavio Briatore spiega che ad attrarre i campioni dello sport in un Paese come Montecarlo non è tanto la fiscalità quanto la possibilità di avere a portata di mano tutto quello che serve per eccellere. "In Italia parlano di Sinner con gelosia perché non va a Sanremo e non è un modello ma sta creando un indotto incredibile e sono sicuro che tra qualche anno avremo altri campioni come lui", afferma.