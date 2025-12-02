Un italiano alla guida del lusso globale: chi è Pietro Beccari, nuovo ad e presidente di LVMH

Sempre in casa Kering, Luca de Meo è stato chiamato a risollevare le sorti dell'intero gruppo francese. Al general meeting ha dichiarato: "Mi sento al posto giusto, riporteremo Kering dove merita", annunciando un piano strategico per la primavera del 2026. Una sfida che richiede visione e capacità di navigare in un mercato del lusso in profonda trasformazione. In un settore dove la nazionalità francese sembra quasi un prerequisito per i ruoli apicali, i manager italiani stanno dimostrando che il talento, la visione e i risultati parlano una lingua universale. E che l'Italia, patria del gusto e della manifattura, ha ancora molto da insegnare al mondo del lusso.