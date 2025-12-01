Natale 2025, tra rinunce e rincari: ecco quanto spenderanno gli italiani

Chi preferisce volare deve fare i conti con rincari che hanno caratterizzato l'intero 2025. Il biglietto medio sulle principali tratte interne - per esempio Catania-Milano e Catania-Roma - è aumentato tra l'8% e il 14% rispetto all'anno precedente. Nemmeno i traghetti offrono sollievo: già nel 2024 i dati raccolti da Consumerismo indicavano aumenti tra il 10% e il 20% per le principali tratte verso Sicilia, Sardegna e isole minori. Nel 2025 i listini si sono consolidati su questi livelli, con differenze marcate in base al giorno, all'orario e alla tipologia di sistemazione.