Lavorare non basta: un occupato su dieci è in difficoltà

In Italia avere un lavoro non garantisce più una vita dignitosa. I "working poor", lavoratori con un impiego ma in difficoltà economica, sono in crescita: secondo i dati Eurostat 2024, oltre un lavoratore su dieci è a rischio povertà, un dato superiore alla media europea che colloca il Paese all'ottavo posto tra quelli più colpiti dal fenomeno. Gli stipendi nel nostro paese restano drammaticamente bassi, ma è soprattutto il tema della instabilità a causare le difficoltà economiche.