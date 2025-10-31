Infelicità, povertà (personale), guerra mondiale: ecco il vero Halloween da paura per le nuove generazioni

Mentre il mondo cade a pezzi, i nostri ragazzi continuano a sognare l’essenziale. Lo cantava Marco Mengoni qualche anno fa, ma alla vigilia di Halloween il testo del noto cantante torna attuale: se è vero che guerra, violenza, crisi economica ed emergenza climatica rimangono motivi di inquietudine per giovani e adulti, è altrettanto vero che le Generazioni Zeta e Alpha desiderano soprattutto, come è accaduto alle ragazze e ai ragazzi di ogni età, trovare la propria strada. E non riuscirci è il timore più grande.