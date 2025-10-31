Verona, niente maschere di Halloween a scuola: protestano i genitori

"Non si è mai organizzata una festa ufficiale a scuola, però i bambini che volevano sono sempre potuti andare a scuola vestiti a tema", lamenta a Il Corriere del Veneto il padre di un alunno. "Questo - aggiunge un altro genitore - è un divieto comprensibile nelle scuole cattoliche, ma non in quelle pubbliche come la nostra. Qui ora non c'è alternativa né libertà di scegliere di travestirsi". "Chi si presenta mascherato, viene rimandato a casa?", è il dubbio di tanti.



Nessuna possibilità di confronto scuola-casa. A intervenire dal Comune per riportare serenità l'assessora all'Istruzione Elisa La Paglia. "Ciò che emerge da questa situazione – ha dichiarato a Il Corriere del Veneto – è la mancanza di dialogo. Un peccato che i genitori abbiano preferito rivolgersi alla stampa, invece di chiedere un incontro con la dirigente. Significa che manca la fiducia".