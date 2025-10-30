Italia superpotenza olimpica, ma a scuola uno studente su 2 è senza palestra

Siamo reduci da un’Olimpiade in cui ci siamo piazzati nel G8 delle nazioni più medagliate. Questo nonostante, purtroppo, la nostra scarsa attenzione allo sport. Prova ne è la scuola - che è la spina dorsale della pratica sportiva nelle nazioni più medagliate - dove è difficile pure trovare una palestra. E anche quando le strutture scolastiche ci sono, spesso l’uso per gli studenti è limitato alle due ore di educazione motoria a settimana, senza possibilità di essere sfruttate anche nel pomeriggio.