Più sport per tutti, il piano di Abodi: ipotesi tre ore di educazione fisica a scuola, Giochi della Gioventù, più palestre negli istituti e playground fuori

Aumento delle ore di educazione fisica a scuola, più spazi per tenersi in forma sia dentro che fuori la scuola, momenti ufficiali di aggregazione come il ritorno dei Giochi della Gioventù in salsa 2025 (paddle incluso), ma anche politiche per supportare dal punto di vista socio-economico i giovani: è ricco il menù preparato, soprattutto per le nuove generazioni, dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Per illustrarlo, ha scelto uno dei luoghi di riferimento per le nuove generazioni: Skuola.net, nel corso di una nuova puntata di "10 domande", il format ideato dal portale studentesco per far dialogare le ragazze e i ragazzi con delle personalità di rilievo.