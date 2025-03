Cento giorni alla Maturità, uno studente su due si prepara... partendo per il viaggio dell'ultimo anno

Come detto, però, non tutti si uniranno ai festeggiamenti. L’ansia per la Maturità inizia a farsi sentire, e così molti studenti preferiscono concentrarsi sullo studio. Tra coloro che non partecipano – ben il 31% degli intervistati – un terzo scarso (31%) rinuncia perché è già immerso tra le ultime verifiche e i ripassi in vista dell’esame. Ma, curiosamente, circa la metà (il 49%) rivela che non c’è un motivo preciso per i mancati festeggiamenti: non ha voglia e stop.