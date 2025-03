Prove INVALSI al via per i maturandi: tutto quello che c'è da sapere

Inoltre, le Prove INVALSI offrono un'opportunità concreta per gli stessi studenti, soprattutto di quinto superiore. In quanto, dopo la Maturità, potranno usare le loro credenziali di accesso e scaricare gli open badge. Si tratta degli attestati digitali delle competenze, basati su blockchain - quindi certificati in modo incontrovertibile -, con cui è possibile ottenere gratuitamente certificazioni linguistiche in italiano e in inglese, che altrimenti sarebbero conseguibili solo dietro pagamento di somme di denaro per sostenere gli esami di attestazione: “Chi raggiunge un livello B1 o B2 potrà utilizzare questa attestazione per il curriculum o per l’idoneità linguistica richiesta da molte università, dove per la laurea triennale è necessario dimostrare almeno un livello B1 in listening e reading”.