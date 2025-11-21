Divario di genere in Italia: perché la parità di salario tra uomini e donne resta un miraggio

Il gender gap non è un fenomeno che nasce nel momento dell'assunzione. È il risultato di meccanismi che si innescano molto prima e si perpetuano lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Comincia dalla formazione. Le ragazze sono ancora sottorappresentate nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), che sono proprio quelle che alimentano "le professioni del futuro" e offrono le retribuzioni più alte. Questa segregazione formativa si traduce automaticamente in una limitata partecipazione femminile ai settori più dinamici e remunerativi dell'economia.



Prosegue con l'accesso al mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile in Italia resta tra i più bassi d'Europa. E si consolida nei meccanismi di carriera, dove persistono barriere invisibili ma concrete che rallentano o impediscono la progressione professionale delle donne.

Il risultato? Una disuguaglianza che non deriva tanto da differenze dirette nelle retribuzioni per ruoli equivalenti, quanto dal mancato accesso ai percorsi di carriera. Le donne vengono sistematicamente escluse dalle posizioni dove si concentrano potere decisionale e compensi più elevati.



La trasparenza come leva di cambiamento Qualcosa, però, potrebbe cambiare. La Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva rappresenta una svolta potenzialmente significativa. Per la prima volta, le aziende saranno obbligate a misurare, comprendere e correggere le differenze retributive in modo strutturato e continuo. Per l'Italia, dove le disuguaglianze sono particolarmente radicate, questa normativa può trasformarsi in un'opportunità concreta. Come osserva ancora Nicole Boccardini: "La trasparenza retributiva non è un vincolo burocratico, ma uno strumento per rendere più equo e competitivo il mercato del lavoro".



Tuttavia, la trasparenza da sola non basta. Serve un cambiamento sistemico che parta dalla cultura organizzativa e si traduca in modelli di lavoro realmente inclusivi. Servono politiche di Total Reward più equilibrate, modelli di leadership che valorizzino stili diversi, percorsi di crescita che non penalizzino chi ha responsabilità di cura.





