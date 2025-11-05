Lavoro, le dieci professioni più cercate dalle aziende in vista del Natale 2025

Nella top ten delle macrocategorie professionali più gettonate spiccano gli addetti al confezionamento e impacchettamento, seguiti dagli addetti alle vendite e ai reparti della grande distribuzione. Al terzo posto si collocano i promoter e fundraiser, profili in forte crescita quest'anno per le campagne di raccolta fondi natalizie.



A seguire, i magazzinieri e mulettisti, fondamentali per gestire il picco di ordini dell'e-commerce. Tra le professioni più ricercate anche gli operatori dei trasporti, dagli autisti ai corrieri e fattorini che garantiscono le consegne durante le festività. Il settore alimentare cerca operai addetti al confezionamento, mentre cresce la domanda di installatori e tecnici, in particolare elettricisti e allestitori per luminarie. L'ottava posizione spetta al personale Food&Beverage, con lavapiatti, aiuto cuochi, pizzaioli, camerieri e baristi. Animatori e figuranti, inclusi i Babbo Natale per eventi, completano la classifica insieme agli specialisti dell'e-commerce come social media manager, fotografi e promoter digitali.



