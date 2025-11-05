Non tutti i Neet sono sfaticati: uno su quattro cerca lavoro ma in modo alternativo

Parlare di Neet che cercano lavoro può sembrare una contraddizione. Eppure i numeri raccontano una storia diversa dallo stereotipo del giovane privo di iniziativa. Secondo il progetto Dedalo di Fondazione Gi Group, realizzato in partnership con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, circa il 28% dei cosiddetti "Not in Education, Employment or Training" è attivamente alla ricerca di un'occupazione. Si tratta di quasi uno su quattro, suddivisi tra disoccupati di breve periodo (meno di un anno) e di lungo periodo (oltre un anno). Il dato smonta l'immagine comune e sottolinea come dietro l'acronimo si nascondano storie e vissuti profondamente diversi, che richiedono interventi mirati e non generalizzazioni.