Le aziende credono di essere brave col welfare, ma i dipendenti... non sono d'accordo

C'è un problema nel mondo del lavoro, e ha un nome quasi da film: il "Grande Gap". Le aziende sono convinte di trattare bene i loro dipendenti, di offrire welfare e benefit interessanti. I dipendenti, però, la pensano diversamente. E non di poco. Lo rivela il Great Employee Benefits Study 2025 (GEBS 2025), una ricerca realizzata da Epassi insieme all'università finlandese di Aalto su 6mila dipendenti e 1.435 dirigenti di tutta Europa. I numeri fanno riflettere: il 77% delle aziende è convinto di offrire soluzioni davvero efficaci. Ma solo il 54% dei dipendenti è d'accordo. Più o meno uno su due.