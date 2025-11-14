Hai un debito? Non sei solo: 4 italiani su 10 vivono con un prestito attivo (ma nessuno ne parla)

L'indebitamento è ormai una realtà strutturale per le famiglie italiane, ma resta un argomento tabù che genera sofferenza psicologica e isolamento. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Ipsos per KRUK Italia in vista della Giornata Senza Debiti del 14 novembre, che fotografa un Paese dove il 41% dei cittadini ha contratto almeno un prestito, l'80% percepisce l'impatto negativo dell'inflazione sul bilancio domestico e il 37% non sarebbe in grado di fronteggiare una spesa imprevista di mille euro. Un quadro in cui il credito rappresenta uno strumento di sopravvivenza economica, ma continua a essere vissuto con disagio emotivo e scarsa consapevolezza.