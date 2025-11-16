Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
+5% rispetto al 2024

Colletta Alimentare, donate 8.300 tonnellate di alimenti

Nei prossimi mesi, verranno sostenute 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati

16 Nov 2025 - 17:40
© sito ufficiale

© sito ufficiale

Un totale di 8.300 tonnellate di prodotti (+5% rispetto al 2024) donato nei supermercati di tutta Italia. È il bilancio della 29esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa il 15 novembre dalla Fondazione Banco Alimentare Ets. Con il risultato raggiunto - informa una nota - Banco Alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati.

Zuppi: "Un gesto di grande fiducia e una risposta concreta"

 "Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà, la Colletta Alimentare è un piccolo gesto che risponde a una domanda importante di come arrivare a fine mese: è un gesto di grande fiducia oltre che una risposta concreta", ha dichiarato il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi dopo aver partecipato all'iniziativa. 

Tra gli aderenti anche Mattarella

 L'iniziativa ha registrato la partecipazione di 155mila volontari e di oltre 5 milioni di donatori. Tra gli aderenti, anche per questa edizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Colletta Alimentare continuerà online

 La Colletta Alimentare continua online fino al 1° dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito del Banco Alimentare. 

colletta alimentare

Sullo stesso tema