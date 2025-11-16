Colletta Alimentare, donate 8.300 tonnellate di alimenti

Nei prossimi mesi, verranno sostenute 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati
© sito ufficiale
Un totale di 8.300 tonnellate di prodotti (+5% rispetto al 2024) donato nei supermercati di tutta Italia. È il bilancio della 29esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa il 15 novembre dalla Fondazione Banco Alimentare Ets. Con il risultato raggiunto - informa una nota - Banco Alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati.
"Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà, la Colletta Alimentare è un piccolo gesto che risponde a una domanda importante di come arrivare a fine mese: è un gesto di grande fiducia oltre che una risposta concreta", ha dichiarato il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi dopo aver partecipato all'iniziativa.
L'iniziativa ha registrato la partecipazione di 155mila volontari e di oltre 5 milioni di donatori. Tra gli aderenti, anche per questa edizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La Colletta Alimentare continua online fino al 1° dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito del Banco Alimentare.