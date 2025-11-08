Logo Tgcom24
In evidenza
Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Grande Fratello Elezioni regionali Emergenza Clima

Cronaca
L’iniziativa solidale

Torna la Colletta Alimentare, il 15 novembre si potrà donare in quasi 12mila supermercati

Si potranno acquistare prodotti come olio, verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso

08 Nov 2025 - 08:30
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Sta per tornare un’importante iniziativa di solidarietà in tutta Italia: sabato 15 novembre infatti si tiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025. Sarà possibile donare alimenti non deperibili da destinare alle persone in difficoltà: l’iniziativa sarà presente in quasi 12mila supermercati nel Paese, dove saranno presenti oltre 150mila volontari del Banco Alimentare con la pettorina arancione. Sarà possibile acquistare a scopo benefico prodotti a lunga conservazione: tra questi ci sono l’olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso. 

Come vengono distribuiti gli aiuti

 Inoltre, dal 15 novembre al 1 dicembre, sarà anche possibile donare la spesa online su alcune piattaforme. Per sapere quali sono le modalità di acquisto dei prodotti, e quali sono i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, è possibile consultare il sito internet del Banco Alimentare. Gli alimenti acquistati e donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare - come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada e altre ancora - che accolgono oltre 1.755.000 persone in difficoltà.

Sensibilizzare sulla povertà

 L’iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà: “La Colletta Alimentare è un gesto che da quasi trent’anni proponiamo come occasione per educarci tutti alla condivisione e alla responsabilità”, ha dichiarato Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS. “Cadere in povertà è un rischio che può riguardare ciascuno di noi: una condizione che può presentarsi nei momenti di fragilità. Per questo siamo tutti chiamati a farcene carico, con gesti semplici ma significativi”. 

