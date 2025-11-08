Torna la Colletta Alimentare, il 15 novembre si potrà donare in quasi 12mila supermercati

Sta per tornare un’importante iniziativa di solidarietà in tutta Italia: sabato 15 novembre infatti si tiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025. Sarà possibile donare alimenti non deperibili da destinare alle persone in difficoltà: l’iniziativa sarà presente in quasi 12mila supermercati nel Paese, dove saranno presenti oltre 150mila volontari del Banco Alimentare con la pettorina arancione. Sarà possibile acquistare a scopo benefico prodotti a lunga conservazione: tra questi ci sono l’olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.