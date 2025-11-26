L'usato piace sempre di più: economico e sostenibile, è un mercato che vale ormai 27 miliardi

Sul fronte economico, nel 63% dei casi i prodotti usati erano in vendita a un prezzo negoziabile. Il 59% degli acquirenti ha pagato meno rispetto alla cifra iniziale, con uno sconto medio del 23%. Considerando solo i prodotti venduti a prezzo negoziabile, la percentuale di chi ha ottenuto uno sconto sale all'86%. I metodi di pagamento più utilizzati sono quelli digitali: sei intervistati su dieci hanno utilizzato carta di credito, bonifici, PayPal o altri sistemi elettronici.