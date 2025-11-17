Il business dei cambi d'orario, chi ci guadagna e chi ci perde dal mantenimento dello status quo

I costi nascosti in salute e produttività I veri perdenti del mantenimento del ping pong ora solare-ora legale sono la salute pubblica e l'efficienza aziendale, con costi quantificabili in miliardi. Il cambio d'orario è associato a un aumento del 10% degli infarti nei giorni successivi (l'incremento raggiunge picchi del 24% nel lunedì post-cambio secondo il Journal of the American Heart Association, 2014) e a un aumento dei ricoveri ospedalieri del 3% (secondo Analisi mediche della Michigan Medicine).



Uno studio della London School of Economics ha stimato un costo di 750 euro pro capite all'anno in Germania considerando salute, benessere e produttività. Gli Usa registrano circa 30 morti all'anno per incidenti stradali legati al cambio, con un costo sociale di 275 milioni di dollari.



La mancanza di sonno e la stanchezza cronica costano caro alle aziende: la perdita di produttività dovuta al fenomeno del "cyber-loafing" (dipendenti che perdono tempo online per colpa della stanchezza) è stimata in 434 milioni di dollari annui solo negli Stati Uniti.



I settori di commercio e ristorazione sono poi particolarmente penalizzati dal ritorno all'ora solare. L'abolizione dello status quo e l'adozione dell'ora legale permanente, allungando le ore di luce serali, aumenterebbe invece i consumi nel commercio al dettaglio, ristorazione e turismo.