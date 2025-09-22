Equinozio d’autunno: l’estate finisce oggi alle 20.19

CHE COS’È L’EQUINOZIO – Come dice il suo stesso nome, l’equinozio è il momento in cui il dì e la notte hanno esattamente la stessa durata: il termine viene dal latino “aequus nox”, ossia “notte uguale”. Questa equivalenza si verifica perché, durante gli equinozi, il Sole si trova allo zenit sull’equatore terrestre, con i raggi perpendicolari all'asse di rotazione: è questo anche il momento in cui la nostra stella sorge esattamente a est e tramonta a ovest, e in cui le ore in cui si trova sopra l’orizzonte e al di sotto di esso sono esattamente le stesse in tutti i luoghi della terra. Questo non significa però che il numero di ore di luce e di buio siano esattamente uguali: per arrivare all’esatta di coincidenza di luce e buio, infatti, occorre tenere presenti alcuni fenomeni di rifrazione atmosferica che, deviando la luce verso l'alto, fanno apparire il Sole all’orizzonte qualche minuto prima che emerga davvero, regalando un breve intervallo di illuminazione in più: per avvicinarci alla perfetta parità, occorre attendere il momento dell’equilux, che si verifica a distanza di qualche giorno.