Ora legale tutto l'anno, raccolte 352mila firme per renderla permanente in Italia

I promotori ricordano come, dal 2004 al 2025, l'adozione dell'ora legale nei mesi primaverili ed estivi abbia generato risparmi in bolletta per 2,3 miliardi di euro, grazie a minori consumi di energia pari a 12 miliardi di kWh, secondo i dati di Terna.

Se l'orario estivo venisse mantenuto per tutto l’anno, si stima un ulteriore risparmio di 720 milioni di kWh e un beneficio economico per famiglie e imprese di circa 180 milioni di euro l'anno. A questo si aggiungono ricadute positive sull'economia reale: più consumi serali nel commercio, maggiore affluenza nella ristorazione e un'estensione naturale della stagione turistica, grazie a giornate più lunghe e luminose.