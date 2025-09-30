Pubblicato in Gazzetta il Conto Termico 3.0: come cambiano i contributi (il fotovoltaico non c’è)

Il Conto Termico 3.0 amplia la platea dei beneficiari e chiarisce le tipologie di interventi incentivabili. Oltre alle Pubbliche Amministrazioni, già comprese nei precedenti meccanismi, ora possono accedere anche i privati, le imprese, gli enti del Terzo Settore e i soggetti che operano su edifici non residenziali, come uffici, esercizi commerciali e strutture produttive. Questa apertura rappresenta un passaggio rilevante perché permette di intervenire in settori che consumano grandi quantità di energia e che finora erano stati parzialmente esclusi. Alcune categorie ottengono condizioni particolarmente vantaggiose: scuole, ospedali e edifici pubblici nei Comuni con meno di 15.000 abitanti possono beneficiare di una copertura fino al 100% delle spese ammissibili, una misura pensata per sostenere le realtà locali e alleggerire i bilanci delle amministrazioni minori.