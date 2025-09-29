Bonus trasporti, ecco dove gli studenti viaggiano gratis (o quasi)

Si risparmia sul mensile a Milano, dove per studenti e lavoratori - fino al compimento del 27° anno e per le persone fino al 30° anno e con un ISEE inferiore ai 28.000 euro - l’abbonamento valido dal primo all’ultimo giorno del mese costa soli 22 euro. Per muoversi per 12 mesi consecutivi, invece, è necessario sborsarne 200. Buone notizie per gli studenti serali: pagano addirittura solo 11 euro al mese, ma per spostarsi solo dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:30 e dalle 21:00 a fine servizio, il sabato dalle 13:00 alle 20:00. La domenica? Meglio restare a casa a studiare o trovare un passaggio.

