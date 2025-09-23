Ritorno a scuola salato: spesa media a  studente di 812,50: +3,6% sul 2024

Di pari passo, anche l’abbigliamento scolastico è stato rinnovato da meno studenti rispetto a un anno fa, nonostante un leggero aumento della spesa media, che qui si attesta sui 191 euro. Segno che gli aumenti dei prezzi hanno vanificato la “stretta”. Ad ogni modo, il 50% degli intervistati ha rivelato di aver comprato solo l’essenziale, mentre il 28% utilizzerà quello che già possiede. Solamente il 22% si è dato - o sta per farlo - allo shopping da back to school.