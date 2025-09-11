Ogni studente a scuola costa 11mila euro l'anno | Ma l'Italia non è il fanalino di coda

Gli stipendi dei prof restano un grande problema - Questo contribuisce anche a spiegare perché gli stipendi dei nostri docenti sono mediamente più bassi di quelli del Nord Europa: se pensiamo alla Germania, qui ogni docente copre le esigenze di 13,3 discenti. Gli stipendi dei docenti italiani, invece, sono del 33% più bassi di quelli medi delle altre tipologie di lavoratori con pari livello di istruzione, contro una media OCSE del 17%: recuperare questo divario con tutti gli effettivi attuali farebbe saltare il banco, ecco perché i rinnovi contrattuali si limitano ad aumenti di qualche decina di euro al mese e poco più.