Black Friday, la spesa media sale a 268 euro | Confcommercio: acquisti per sette italiani su dieci

La platea di acquirenti aumenta del 3% rispetto al 2024. Il settore più gettonato è l'elettronica
Sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, il 3% in più rispetto al 2024. Oltre la metà, ne approfitterà per comprare i regali di Natale. È quanto stima Confcommercio, secondo cui il budget medio di spesa sarà 268 euro, in leggera crescita rispetto all'anno scorso. A trainare lo shopping soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia. Il settore più gettonato è l'elettronica e gli acquisti sono incentivati anche dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per scovare le offerte. Un terzo degli acquirenti compra infatti solo online.
Il 90,9% dei consumatori spenderà fino a 500 euro, mentre solo il 9,1% supererà questa soglia", si legge nell'analisi di Confcommercio.
Elettronica ed elettrodomestici restano in cima alla lista degli articoli più gettonati. Seguono abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli, confermando un orientamento verso regali utili, personali e destinati alla famiglia.
Un terzo degli italiani (il 32,3%) effettua acquisti solo online durante le occasioni del Black Friday. Secondo Confcommercio, il 50,2% degli acquirenti utilizzerà invece sia i negozi fisici sia gli store online, mentre il 17,5% esclusivamente al dettaglio. Tra i canali fisici di vendita, i centri commerciali si confermano i luoghi preferiti, con un aumento del 5,2% rispetto al 2024. La comunicazione digitale gioca un ruolo centrale: il 41,5% dei consumatori dichiara di essere influenzato dal web advertising, il 34,6% dall'intelligenza artificiale (in crescita tra i consumatori per la ricerca di informazioni e ammortizzamento dei tempi) e il 29,1% da Instagram. Tra chi si informa sui social, i reel e i post sono i contenuti più determinanti nella scelta.
A trainare questa tendenza sono soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia. Tra il 70,2% di chi acquisterà durante il Black Friday, il 66,7% lo farà per comprare regali di Natale, con un incremento di 2,4 punti rispetto all'anno precedente In media, questi acquisti rappresenteranno il 47% del budget complessivo destinato al Natale.