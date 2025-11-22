Black Friday, la spesa media sale a 268 euro | Confcommercio: acquisti per sette italiani su dieci

Sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, il 3% in più rispetto al 2024. Oltre la metà, ne approfitterà per comprare i regali di Natale. È quanto stima Confcommercio, secondo cui il budget medio di spesa sarà 268 euro, in leggera crescita rispetto all'anno scorso. A trainare lo shopping soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia. Il settore più gettonato è l'elettronica e gli acquisti sono incentivati anche dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per scovare le offerte. Un terzo degli acquirenti compra infatti solo online.