Tim Cook verso l'addio ad Apple? Chi era e chi potrebbe essere il suo successore

Sul fronte dei prodotti, Cook ha supervisionato il lancio dell'Apple Watch, degli AirPods, dell'iPad Pro e la transizione dei Mac ai processori Apple Silicon, una rivoluzione tecnologica che ha ridefinito le prestazioni dei computer portatili. Certo, non ha creato categorie completamente nuove come fece Jobs con iPhone e iPad, ma ha perfezionato quelle esistenti e costruito un ecosistema integrato che tiene i clienti legati al brand Apple come mai prima.