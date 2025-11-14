Manovra, al vaglio una tassa sull'oro con gettito fino a oltre due miliardi

La maggioranza intende intervenire anche sulle forze dell'ordine, sulle compensazioni dei crediti e sulla nuova Transizione 5.0, per la quale si punta a rafforzare lo stanziamento rendendo l'incentivo triennale fino al 2028. È quasi certo inoltre il rifinanziamento della legge "Cisl" sulla partecipazione, con 49 milioni di euro aggiuntivi oltre ai 25 residui. La Lega è al lavoro su un pacchetto relativo alle pensioni e insiste per ampliare la rottamazione, anche se secondo i tecnici le modifiche possibili sarebbero "marginali". Forza Italia, dopo un confronto con il leader Antonio Tajani, ribadisce una linea "responsabile" sulle proprie priorità, concentrate su casa, sicurezza e riduzione della tassazione sulle imprese.