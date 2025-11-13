Giro di vite contro gli ecommerce cinesi: spunta la tassa da 2 euro sui pacchi extraeuropei

L'eventuale introduzione del prelievo avrebbe effetti immediati sui grandi marketplace cinesi che operano in Italia. Temu e Shein movimentano ogni giorno migliaia di spedizioni leggere, caratterizzate da una filiera logistica altamente ottimizzata e prezzi molto competitivi. La nuova tassa colpirebbe in modo significativo questo modello, riducendo il divario di costi con i rivenditori europei. Negli ultimi mesi, l'attenzione delle autorità si è concentrata anche sulla trasparenza delle piattaforme: l'Antitrust ha sanzionato Shein per presunti messaggi ingannevoli. Allo stesso tempo, un recente caso in Francia ha coinvolto il colosso cinese in un'indagine su presunte bambole pedopornografiche, episodio che ha alimentato il dibattito sulla necessità di controlli più stringenti. Secondo alcune ricerche di mercato, i consumatori italiani mostrano un crescente interesse verso fast fashion e acquisti low cost, con Temu e Shein stabilmente nelle preferenze online. La misura, nelle intenzioni del governo, punta a riequilibrare le condizioni di mercato senza penalizzare la competitività interna.