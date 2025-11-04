Shein, scandalo "bambole pedopornografiche" in vendita: bufera in Francia

Immediata la risposta del colosso dell'e-commerce, che si è impegnato a "collaborare pienamente" con le autorità giudiziarie dopo che la Procura francese ha aperto un'indagine sulla vendita di bambole sessuali con l'aspetto di bambine sulla piattaforma. "Coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie", ha dichiarato il portavoce di Shein in Francia, Quentin Ruffat, alla radio Rmc, aggiungendo che l'azienda è pronta a condividere i nomi di coloro che hanno acquistato tali bambole. "Saremo completamente trasparenti con le autorità. Se ce lo chiederanno, ci adegueremo", ha affermato.