Shopping extralusso, dalle carte d'oro al collier di diamanti per cani

Accompagnata da una personal shopper l'inviata del programma di Rete 4, "È Sempre Cartabianca", è in una delle vie più lussuose di Milano per documentare le spese folli dei ricchi. "Quando ho un cliente importante, come ad esempio il principe di Dubai, faccio in precedenza una selezione con il direttore dello store in modo che quando loro arrivano hanno già la scelta. Spendono molto, almeno 60mila per negozio" dice Martina D'Ospina.