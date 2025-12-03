Shopping extralusso, dalle carte d'oro al collier di diamanti per cani

"È Sempre Cartabianca" negli store più lussuosi della città meneghina
© Da video
Accompagnata da una personal shopper l'inviata del programma di Rete 4, "È Sempre Cartabianca", è in una delle vie più lussuose di Milano per documentare le spese folli dei ricchi. "Quando ho un cliente importante, come ad esempio il principe di Dubai, faccio in precedenza una selezione con il direttore dello store in modo che quando loro arrivano hanno già la scelta. Spendono molto, almeno 60mila per negozio" dice Martina D'Ospina.
"Qui da Franzi una borsa viene maneggiata con dei guanti bianchi in modo che una volta che viene acquistata a toccare per prima questo accessorio a mani nude è di fatto la proprietaria o il proprietario" spiega Marco Calzoni dallo store del marchio più antico d'Italia di pelletteria di lusso, fondato nel 1864. Non mancano poi le carte bagnate all'oro vendute al mazzo 1250 euro e un kit di attrezzi rivestiti in pelle a più di mille euro. Anche per gli amici a quattro zampe lo shopping milanese di lusso propone zaini in pelle con piccoli dettagli in lana cotta a 490 euro. "Qui si può spendere da un minimo di 20 euro a cifre più assurde come seimila euro" spiega Giuseppe Costa della boutique Prince & Princess mostrando un collier di diamanti per cani in pendant con un maglioncino rosso natale.