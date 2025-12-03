Indebitati per i regali di Natale, alcuni lavoratori italiani: "Una vita a rate"

"Ho preso un prestito anche per il matrimonio di mia figlia, da genitore devi farlo per forza. Sono sacrifici che si fanno" aggiunge Luciano, 69 anni, che ha una pensione di 800 euro. "Tutti quanti fanno prestiti, anche per una lavatrice o per cambiare un telefono perché non si ha più il contante, lo stipendio non basta più. Per i regali di Natale anche le persone preferiscono pagamenti a rate, specie se si hanno bambini. Anche io ho delle rate, la mia è una vita a rate basta uscire e fare la spesa, pagare una o due bollette che i soldi finiscono. Credo che quest'anno però sia più triste, molti neanche le rate faranno" conclude la proprietaria di un bar.