Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "È Sempre Cartabianca"

Indebitati per i regali di Natale, alcuni lavoratori italiani: "Una vita a rate"

Le testimonianze a "È Sempre Cartabianca" di chi ha richiesto un prestito o un finanziamento per affrontare le spese quotidiane

03 Dic 2025 - 10:14
© Da video

© Da video

Molti italiani per far fronte alle spese natalizie dovranno aspettare dicembre inoltrato e quindi la tredicesima, mentre c'è una fetta che non nasconde di aver fatto ricorso a un prestito o finanziamento proprio per poter comprare i regali e in generale per poter affrontare le spese quotidiane. "Ho dovuto richiedere dei prestiti per comprare la merce, quello che guadagno non basta, siamo tutti rovinati" spiega Fabio, che ha un banco al mercato di Roma sud, ai microfoni di "È Sempre Cartabianca".

"Ho preso un prestito anche per il matrimonio di mia figlia, da genitore devi farlo per forza. Sono sacrifici che si fanno" aggiunge Luciano, 69 anni, che ha una pensione di 800 euro. "Tutti quanti fanno prestiti, anche per una lavatrice o per cambiare un telefono perché non si ha più il contante, lo stipendio non basta più. Per i regali di Natale anche le persone preferiscono pagamenti a rate, specie se si hanno bambini. Anche io ho delle rate, la mia è una vita a rate basta uscire e fare la spesa, pagare una o due bollette che i soldi finiscono. Credo che quest'anno però sia più triste, molti neanche le rate faranno" conclude la proprietaria di un bar. 

Leggi anche

Natale 2025, tra rinunce e rincari: ecco quanto spenderanno gli italiani

Enogastronomia sì ai viaggi, ma con qualche ristrettezza di budget

e sempre cartabianca
regali
natale
prestiti