Indebitati per i regali di Natale, alcuni lavoratori italiani: "Una vita a rate"

Le testimonianze a "È Sempre Cartabianca" di chi ha richiesto un prestito o un finanziamento per affrontare le spese quotidiane
© Da video
Molti italiani per far fronte alle spese natalizie dovranno aspettare dicembre inoltrato e quindi la tredicesima, mentre c'è una fetta che non nasconde di aver fatto ricorso a un prestito o finanziamento proprio per poter comprare i regali e in generale per poter affrontare le spese quotidiane. "Ho dovuto richiedere dei prestiti per comprare la merce, quello che guadagno non basta, siamo tutti rovinati" spiega Fabio, che ha un banco al mercato di Roma sud, ai microfoni di "È Sempre Cartabianca".
"Ho preso un prestito anche per il matrimonio di mia figlia, da genitore devi farlo per forza. Sono sacrifici che si fanno" aggiunge Luciano, 69 anni, che ha una pensione di 800 euro. "Tutti quanti fanno prestiti, anche per una lavatrice o per cambiare un telefono perché non si ha più il contante, lo stipendio non basta più. Per i regali di Natale anche le persone preferiscono pagamenti a rate, specie se si hanno bambini. Anche io ho delle rate, la mia è una vita a rate basta uscire e fare la spesa, pagare una o due bollette che i soldi finiscono. Credo che quest'anno però sia più triste, molti neanche le rate faranno" conclude la proprietaria di un bar.