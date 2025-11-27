Enogastronomia sì ai viaggi, ma con qualche ristrettezza di budget

LE METE PREFERITE – Quali sono le destinazioni preferite da chi ha in programma una vacanza nei mesi invernali? L’Italia è la meta di riferimento, preferita dalla maggioranza dei viaggiatori. Le città d’arte sono la destinazione più gettonata nel periodo autunnale, scelte da circa sei viaggiatori su dieci. Il mare e la montagna sono scelti da una quota analoga di persone (circa una su tre), ma anche le aree rurali e i borghi hanno un fascino capace di calamitare circa un viaggiatore su quattro, soprattutto nel Centro Italia e nella fascia di età adulta, tra i 35 e i 54 anni. La domanda culturale resta trainante, ma la ricerca di destinazioni a bassa densità turistica è particolarmente forte tra profili più colti. Meno gettonate sono le località di collina e i laghi.