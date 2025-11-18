Fiepet: "Con la cucina italiana patrimonio Unesco, fino a +18 milioni di turisti"

"Alcuni benefici sarebbero quasi automatici", osserva Giancarlo Banchieri, Presidente nazionale Fiepet. "Un riconoscimento Unesco agirebbe da moltiplicatore per turismo, economia e immagine del Paese. Ma perché questa spinta si traduca in sviluppo reale servono politiche lungimiranti: semplificazione amministrativa, sostegno agli investimenti, formazione qualificata e regole stabili per le imprese che ogni giorno rappresentano l'Italia", prosegue. "E c'è un tema che non possiamo più eludere: un'impresa della ristorazione su due fatica a trovare personale, non solo per carenza di candidati, ma per mancanza di competenze adeguate. Le imprese hanno bisogno anche di lavoratori provenienti dall'estero, ma occorre un passo in avanti deciso: serve lavorare sulla formazione fuori dai confini nazionali e serve un sostegno concreto, perché finora abbiamo fatto tutto da soli. Senza un intervento strutturale, il divario tra domanda e offerta continuerà a frenare il settore proprio mentre le opportunità crescono", conclude Banchieri.