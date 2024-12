Turismo enogastronomico: il cibo sempre più protagonista delle vacanze

L’IMPATTO ECONOMICO - Per la prima volta il Rapporto fornisce anche dati sul valore economico del turismo enogastronomico, grazie alla collaborazione con Economics Living Lab, spin-off dell’Università di Verona. L’impatto economico e sociale è significativo: con un contributo pari a oltre 40 miliardi di euro per l’economia italiana nel 2023 – di cui 9,2 diretti, 17,2 indiretti e 13,7 di indotto –, con un rapporto benefici/costi pari a 6,9. Si tratta di un contributo importante, con un forte potenziale di crescita e un impatto non secondario sull’occupazione e nella distribuzione del reddito.



TURISMO STRATEGICO, LE AZIONI PER COMPETERE - il Rapporto 2024 si conclude con una parte propositiva, per sfruttare pienamente il potenziale del turismo enogastronomico, con dieci azioni proposte. Tra queste spiccano: le modifiche normative per facilitare le imprese produttive nella realizzazione di un’offerta enogastronomica efficace e qualificata: occorre consentire alle imprese di esercitare le attività turistiche senza ostacoli burocratici (semplificazione) e approvare norme che agevolino la collaborazione flessibile con figure professionali specializzate, disponibili a chiamata; la realizzazione di infrastrutture e attrazioni dedicate: occorre creare musei nazionali del cibo, dedicati a eccellenze italiane come il vino, l’olio, la pizza e altri prodotti tipici; migliorare l’accessibilità e i collegamenti verso le aree rurali e interne; l’investimento in formazione e innovazione tecnologica: è necessario formare professionisti capaci di mettere in rete i produttori, creare percorsi turistici e supportare le aziende nella commercializzazione delle esperienze e favorire l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la gestione turistic; un nuovo modello di governance, attraverso la creazione di un soggetto inclusivo per condividere le azioni tra gli attori coinvolti (Assessorati, Camere di Commercio, DMO, Strade del Vino, consorzi di produttori, Distretti del Cibo) per pianificare strategie e azioni di promozione comuni; la realizzazione di un piano nazionale di comunicazione e promozione: è necessario sviluppare un sito nazionale dedicato all’enogastronomia, partendo dall’enoturismo, sul modello di quanto già realizzato in Francia e Portogallo, e creare un ufficio stampa internazionale dedicato alla gastronomia italiana, con il compito di potenziare la presenza dell’Italia nei circuiti di eventi internazionali, e promuovere l’organizzazione di fiere e saloni B2B dedicati al turismo enogastronomico. “Queste azioni – conclude Roberta Garibaldi - rappresentano i pilastri per trasformare il turismo enogastronomico in un volano di crescita sostenibile, capace di esaltare le identità territoriali, promuovere l’innovazione e garantire benefici economici, sociali e ambientali.”