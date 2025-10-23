Best in Travel: tra le destinazioni di viaggio per il 2026 c'è la Sardegna

Sono cinquanta in tutto, di cui 25 destinazioni e 25 esperienze in tutto il mondo: sono i suggerimenti e le scelte di Lonely Planet che, come tutti gli anni, pubblica la sua guida Best in Travel con preziosi suggerimenti per i viaggiatori in cerca di ispirazione. Ci sono le valli glaciali e i laghi turchesi del Tagikistan, i safari autentici nell'incontaminato Botswana, le dune del Grande Erg Orientale in Tunisia, le balene e delfini alle Azzorre. L’Italia è rappresentata dalla Sardegna, proposta non solo per il mare color smeraldo, ma soprattutto per il suo lato più selvaggio e ancestrale, con i tesori archeologici della civiltà nuragica e i nuovi percorsi per ciclisti ed escursionisti.