Sudafrica: alla scoperta del selvaggio Northern Cape

PRIMA TAPPA: KIMBERLEY - Il road trip inizia a Kimberley l’ex capitale mondiale dei diamanti dove si trova il famoso Big Hole, una gigantesca miniera a cielo aperto che un tempo custodiva uno dei giacimenti di diamanti più ricchi mai scoperti. Oggi questo sito è un museo all’aperto dedicato alla storia di questo minerale in Sudafrica e comprende una collezione di diamanti autentici, la ricostruzione di una miniera sotterranea e una mostra interattiva sulla geologia e sulle tecniche estrattive. La visita si conclude con uno spettacolare panorama da una piattaforma sospesa che si affaccia su questo cratere leggendario. Da non perdere anche il centro storico di Kimberley per ammirare l’inconfondibile architettura vittoriana della città.



KURUMAN, OASI DEL KALAHARI - Proseguendo verso nord-ovest si raggiunge Kuruman, una tranquilla oasi soprannominata “città dagli occhi limpidi” grazie alla sua sorgente d’acqua dolce naturale, nota come “The Eye”, la più grande dell’Africa australe. L’ingresso a questa area verde è molto economico e permette di accedere a un luogo perfetto per una pausa rinfrescante.



KGALAGADI, TRA DUNE E STELLE - L’avventura continua al Kgalagadi Transfrontier Park, situato nell’estremo nord-ovest del Northern Cape. Questo parco unico, celebre per le sue dune rosse e la fauna adattata all’aridità, offre la possibilità di avvistare leoni del Kalahari, springbok, orici e suricati. Con un afflusso turistico ridotto, l’inverno australe è il periodo ideale per vivere un safari in tranquillità e per trovare alloggi di qualità a prezzi accessibili. Più a sud, il remoto villaggio di Sutherland è considerato uno dei migliori luoghi al mondo per osservare le stelle. In cima a una montagna, a 1.800 metri di altitudine, si erge il più grande telescopio ottico dell’emisfero australe. Le notti possono essere fredde, ma lo spettacolo celeste ripaga ampiamente. Una visita guidata all’osservatorio, seguita da un soggiorno in una guest house locale, regala un’esperienza cosmica indimenticabile.



NAMAQUALAND, DESERTO IN FIORE - Proseguendo verso ovest in direzione della costa, il road trip si conclude in modo spettacolare nel Namaqualand. A partire da fine luglio, questa regione arida diventa il palcoscenico di uno degli eventi naturali più sorprendenti del continente: migliaia di fiori selvatici sbocciano all’unisono, trasformando pianure e colline in un tappeto multicolore. Il Namaqua National Park richiama appassionati di botanica, fotografi e viaggiatori curiosi. Nei dintorni è possibile passeggiare nei vicini villaggi di Springbok e Kamieskroon, fare conoscenza con gli abitanti del posto e assaggiare le specialità locali il tradizionale potjiekos, uno stufato di carne accompagnato da un calice di vino tipico della regione: una tradizione semplice ma profondamente radicata nel Northern Cape.

